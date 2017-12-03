 Seriye devam – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Seriye devam

    Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde 3 puan alıp, zirve tırmanışını sürdürmek istiyor. Kocaman’ın 3 forvetinin yokluğunda ileri uçta Alper Potuk’a şans vermesi bekleniyor

    Süper Lig'de son 2 haftada aldığı galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Son 6 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Kanarya, Kasımpaşa'yı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Kemal Özdeş'le son 4 maçında 10 toplayan formda Kasımpaşa da Ülker Stadı'nda sürpriz peşinde olacak.

    FORVETTE ALPER OLACAK
    Fenerbahçe'de hücum hattı sakatlık ve cezalılar nedeniyle çökmüş durumda. Janssen, Soldado ve Fernandao'nun yokluğunda Aykut Kocaman'ın ileri uçta kime şans vereceği merak konusu. Elinde forvet olarak Van Persie ile genç Ahmethan Köse bulunan Kocaman'ın iki isme de güvenmediği için ileri uçta Alper Potuk'a şans vermesi bekleniyor. Alper, hafta içindeki kupa maçında Adana Demirspor'a 3 gol atarak göz doldurmuştu.

    Roman ve Hasan Ali sınırda
    Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Geride kalan 13 haftada üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Roman Neustaedter, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görürlerse haftaya Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.

    Kadroda 4 önemli eksik
    Sarı-lacivertli takımda Vincent Janssen sarı kart cezası, Roberto Soldado, Jose Fernandao ve Mehmet Ekici de sakatlıkları nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da da sarı kart cezalısı Loret Sadiku takımındaki yerini alamayacak.

    Hedef en az 40 bin seyirci
    Ülker Stadı'nda bu akşam seyirci patlaması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekibin son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla moral bulan taraftarlar, tribünleri doldurmak için organize oldu. Kombine ve satılan biletlerle statta en az 40 bin seyirci olması bekleniyor.

    Emre BOL

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:10
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