Seriye devam

Lig'de son 2 haftada aldığı galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçta hakemdüdük çalacak. Son 6 maçındaalan Kanarya, Kasımpaşa'yı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Kemal Özdeş'le son 4 maçında 10 toplayan formda Kasımpaşa da Ülker Stadı'nda sürpriz peşinde olacak.Fenerbahçe'dehücum hattı sakatlık ve cezalılar nedeniyle çökmüş durumda. Janssen, Soldado ve Fernandao'nun yokluğunda Aykut Kocaman'ın ileri uçta kime şans vereceği merak konusu. Elinde forvet olarakile gençbulunan Kocaman'ın iki isme de güvenmediği için ileri uçta'a şans vermesi bekleniyor. Alper, hafta içindeki kupa maçında Adana Demirspor'a 3 gol atarak göz doldurmuştu.Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Geride kalan 13 haftada üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Roman Neustaedter, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görürlerse haftaya Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.Sarı-lacivertli takımda Vincent Janssen sarı kart cezası, Roberto Soldado, Jose Fernandao ve Mehmet Ekici de sakatlıkları nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da da sarı kart cezalısı Loret Sadiku takımındaki yerini alamayacak.Ülker Stadı'nda bu akşam seyirci patlaması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekibin son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla moral bulan taraftarlar, tribünleri doldurmak için organize oldu. Kombine ve satılan biletlerle statta en az 40 bin seyirci olması bekleniyor.