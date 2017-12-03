Kocaman ‘Paşa’ dinlemiyor!
AYKUT Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Kasımpaşa'yı çalıştıran 3 farklı hocayı da yenmeyi başardı. 27 Eylül 2010'da Yılmaz Vural'ın görevde olduğu İstanbul ekibini deplasmanda 6-2 yenen Kocaman, 26 Şubat 2011'de bu kez Fuat Çapa yönetimindeki rakibini 2-0, 24 Şubat 2013'te ise Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
Son 9 maçın 8'ini aldı
FENERBAHÇE, Kasımpaşa'ya ligde 9 maçtır şans tanımıyor. Rakibine en son 2012-13 sezonunda deplasmanda 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçın 8'inden galip ayrıldı, bir mücadele ise berabere sonuçlandı. Geçen sezon Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçı Fenerbahçe 5-1 kazanmış, Kadıköy'deki mücadele ise golsüz sona ermişti
Son 9 maçın 8'ini aldı
FENERBAHÇE, Kasımpaşa'ya ligde 9 maçtır şans tanımıyor. Rakibine en son 2012-13 sezonunda deplasmanda 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçın 8'inden galip ayrıldı, bir mücadele ise berabere sonuçlandı. Geçen sezon Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçı Fenerbahçe 5-1 kazanmış, Kadıköy'deki mücadele ise golsüz sona ermişti
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Kocaman ‘Paşa’ dinlemiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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