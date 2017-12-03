Kocaman ‘Paşa’ dinlemiyor!

AYKUT Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Kasımpaşa'yı çalıştıran 3 farklı hocayı da yenmeyi başardı. 27 Eylül 2010'da Yılmaz Vural'ın görevde olduğu İstanbul ekibini deplasmanda 6-2 yenen Kocaman, 26 Şubat 2011'de bu kez Fuat Çapa yönetimindeki rakibini 2-0, 24 Şubat 2013'te ise Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.



Son 9 maçın 8'ini aldı

FENERBAHÇE, Kasımpaşa'ya ligde 9 maçtır şans tanımıyor. Rakibine en son 2012-13 sezonunda deplasmanda 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçın 8'inden galip ayrıldı, bir mücadele ise berabere sonuçlandı. Geçen sezon Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçı Fenerbahçe 5-1 kazanmış, Kadıköy'deki mücadele ise golsüz sona ermişti