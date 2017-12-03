Hakan bombası

Corriere dello Sport’tan müthiş iddia... Milan’da performansı beğenilmeyen Hakan Çalhanoğlu için iki devin teklif sunduğu belirtildi. Fenerbahçe daha istekli

SEZON başında 22 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Milan'ın Leverkusen'den kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da beklentileri karşılayamadı. Milan'da 19 maçta şans bulan milli futbolcunun 2 gol, 6 asistlik olumlu istatistiklerine rağmen akan oyunda kaybolması en büyük sorunu. Sık sakatlanması da Milan için bir başka problem. Corriere dello Sport, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 23 yaşındaki orta sahanın peşinde olduğunu yazdı.



MİLAN SATMA PEŞİNDE

CORRİERE dello Sport'un paylaştığı haberin detaylarına göre Milan, Hakan için F.Bahçe ve G.Saray'dan gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Sarı-lacivertlilerin transferde daha istekliği olduğu ve Milan kulübü ile kiralamak için ilk teması kurduğu belirtildi. Milan ise Hakan'ı Ocak'ta 24 milyon euro'ya satmayı hedefliyor. Gelecek sezonlardan itibaren ilk 11'de yabancı sayısının azaltılması ihtimaline karşılık da Hakan hamlesinin üzerinde önemle duruluyor.



GATTUSO ONA SICAK BAKMIYOR

MİLAN'DA teknik direktör değişikliği Hakan Çalhanoğlu'na yaramadı. Gennaro Gattuso'nun gelişiyle birlikte 23 yaşındaki futbolcunun umutları azaldı. Corriere dello Sport da F.Bahçe ve G.Saray'ın Hakan'ın peşinde olduğunu duyurdu.