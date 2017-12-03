Aykut Kocaman haklı çıktı!
Tarih 16 Ekim 2017... Fenerbahçe 14, Galatasaray 22 puanda... O gün 8 puanlık farkı suni olarak niteleyen teknik direktör Aykut Kocaman, yarın Kasımpaşa'yı yenmeleri durumunda farkı 3'e düşürecek ve haklı çıkmanın gururunu yaşayacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bundan 49 gün önce söylediği sözlerle futbol gündeminde bomba gibi düşmüştü.
Galatasaray, Süper Lig'de 8'de 7 yapmış ve rakipleriyle arasındaki farkı açmıştı.
Kocaman Süper Lig'in 8. haftasında, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın sonunda Galatasaray'la aralarındaki 8 puanlık farkı suni olarak nitelemişti.
Galatasaray'ın derbilerini oynamadığını belirten Kocaman, "G.Saray derbilere çıkacak. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız" demişti.
3 DERBİDEN 1 PUAN ÇIKARABİLDİ
Bu açıklamanın ardından Galatasaray'da rüzgar tersine döndü. İlk derbisinde sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, ertesi hafta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.
Başakşehir'e 5-1 kaybeden Galatasaray, son olarak Beşiktaş'a 3-0 yenildi ve elindeki avantajı kaybetti.
FENERBAHÇE'YE TARİHİ FIRSAT
Bu sonuçların ardından 1 ay öncesine kadar 'yarıştan koptu' denilen Fenerbahçe son haftalardaki çıkışıyla zirveye iyice yaklaştı.
Yarın Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e kadar düşürecek.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:47
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
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