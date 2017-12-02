Volkan: "Şampiyon olacağız"
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, "Devre arasına puan farkı azalmış olarak girersek kesinlikle şampiyon oluruz" dedi.
Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren ve derbiden çıkacak sonucu merakle bekleyen Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, şampiyon olacaklarını iddia etti.
AYKUT HOCA'NIN ETRAFINDA KENETLENDİK
Hürriyet'e konuşan Volkan, sezona çok kötü başladıklarını belirtip şöyle konuştu:
"Sonrasında toparlandık. Aykut Kocaman'ın etrafında kenetlendik. Bu takımın en önemli parçası taraftar. Onları üzdüğümüz zamanlar oldu ama artık mutlu olma zamanı. Ben onlardan biri olarak maça gelmelerini, bizi desteklemelerini istiyorum."
PUAN FARKINI AZALTIRSAK KESİN ŞAMPİYON OLURUZ
Taraftar olmadan hiçbir şey başaramayacaklarını söyleyen Volkan, "Fenerbahçe taraftarı tribünleri doldursun ve arkalarına yaslanıp izlesinler. Bir şey başaracaksak hep beraber başaracağız. Devre arasına puan farkı azalmış girersek kesinlikle şampiyon oluruz" diye konuştu.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:35
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Sosa geri döndü!
Toplam 2
Yorum
tosunoglu BJK daki Sosa yı bize izlettir
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 3
Yorum
murat başkan tüm fbliler seni bekliyor.yeniden eski günlerimize döneceğiz seninle.aziz başkanım artık böyle bir başkan adayımızda varken bırak
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 3
Yorum
mehmet fenerbahçe taraftarları artık sabırsız ali koçun başkanlığını heyecanla bekliyor
Volkan: "Şampiyon olacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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