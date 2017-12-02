‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’

Başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, vaatlerini sıraladı: Saygı duyan ve saygı duyulan bir Fenerbahçe için, camiası bir ve bütün Fenerbahçe için yola çıktım.



SARI-lacivertli kulübün mayıs ayındaki olağan genel kurulunda başkanlık için adaylığını açıklayıp ve Aziz Yıldırım'ın karşısına geçmesi beklenen Ali Koç, kendi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Koç açıklamasında, "Fenerbahçe Ailesi'nde yeni bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşıyorum. Bu öyle bir heyecan ki anlatılamayacak, paylaştıkça büyüyecek, gün geçtikçe derinleşecek..." ifadelerini kullandı. Koç, şöyle devam etti: "Yeniden bir ve bütün olabilmek, futbolda da zirvede olma alışkanlığını yeniden kazandırabilmek, mali yapımızı yeniden ayağa kaldırabilmek, toplumun tüm kesimlerine saygı duyan ve saygı duyulan bir Fenerbahçe için, camiası bir ve bütün Fenerbahçe için yola çıkmış bulunuyorum."