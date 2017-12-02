‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
SARI-lacivertli kulübün mayıs ayındaki olağan genel kurulunda başkanlık için adaylığını açıklayıp ve Aziz Yıldırım'ın karşısına geçmesi beklenen Ali Koç, kendi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Koç açıklamasında, "Fenerbahçe Ailesi'nde yeni bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşıyorum. Bu öyle bir heyecan ki anlatılamayacak, paylaştıkça büyüyecek, gün geçtikçe derinleşecek..." ifadelerini kullandı. Koç, şöyle devam etti: "Yeniden bir ve bütün olabilmek, futbolda da zirvede olma alışkanlığını yeniden kazandırabilmek, mali yapımızı yeniden ayağa kaldırabilmek, toplumun tüm kesimlerine saygı duyan ve saygı duyulan bir Fenerbahçe için, camiası bir ve bütün Fenerbahçe için yola çıkmış bulunuyorum."
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
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