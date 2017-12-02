Ozan Tufan La Liga yolcusu!
Fenerbahçe'de istikrarlı bir grafik çizemeyen Ozan Tufan kiralık olarak gönderiliyor.
Büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer edilen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de beklenen patlamayı yapamadı. Son olarak Aykut Kocaman, Ozan'ın kadro dışı bırakmıştı ve yaptığı açıklamada, "Ozan'ı tercih etmeyişimin sebebini Ozan'a söyledim ben. Ne dediğimi o biliyor!" demişti.
Deportivo'nun talip olduğu Ozan için yönetim satma fikrine sıcak bakmıyor. Aykut Kocaman'ın önerisi üzerine La Liga gibi zorlu bir ligde oynayarak teknik olarak gelişmesini sağlamayı planlıyor.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:30
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 12
Yorum
Mr. NO başkan olduğun andan itibaren şirketlerinize ait ürünlerden hiçbirini almayacak çok arkadaş tanıyorum
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Volkan: "Şampiyon olacağız"
Toplam 10
Yorum
MCMV ufak atta civcivler de yesin çok yaşa emi sabah sabah iyi güldürdün beni volkan
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Volkan: "Şampiyon olacağız"
Toplam 10
Yorum
ua5454 ben de istanbulu yenicem.. güldürdün volkan
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