Ozan Tufan La Liga yolcusu!

Büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer edilen Ozan Tufan, Fenerbahçe'de beklenen patlamayı yapamadı. Son olarak Aykut Kocaman, Ozan'ın kadro dışı bırakmıştı ve yaptığı açıklamada, "Ozan'ı tercih etmeyişimin sebebini Ozan'a söyledim ben. Ne dediğimi o biliyor!" demişti.

Deportivo'nun talip olduğu Ozan için yönetim satma fikrine sıcak bakmıyor. Aykut Kocaman'ın önerisi üzerine La Liga gibi zorlu bir ligde oynayarak teknik olarak gelişmesini sağlamayı planlıyor.