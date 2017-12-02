Kocaman, 3 farklı hocaya karşı kazandı
Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekibin başında olduğu dönemlerde Kasımpaşa’yı çalıştıran 3 farklı hocayı da yenmeyi başardı.
Geçtiğimiz yıl Konyaspor'u çalıştıran Kocaman ile Kasımpaşa'nın başında bulunan Özdeş, lig ile Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşılaşan iki ekipte gülen taraf Konyaspor olmuştu. Yarı finalde Kasımpaşa'yı yenen Konyaspor, finalde penaltılara kalan maçta Başakşehir'i de mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:36
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Sessizce geliyoruz
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UZMAN ANALİST SESSİZCE GELİYOSUNDA 25. HAFTALARDA FİLAN SESSİZCE İNCE İNCE DOĞRANACAKSINIZ SUNİ ŞAMPİYON BELLİ FAZLA KASMAYIN BYE BYE FENER, BJK, BEŞİKTAŞ
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
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KADIKÖY BOGASI FENERİN BAŞINA KİM GELİRSE GELSİN BU ANTİFENERLİLİK KUTSAL İTİTFAKLAR BİTMEZ EN GÜZELİDE KUTSAL İTTİFAGA KARŞI ALINAN ŞANLI ŞAMPİYONLUKLAR
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Volkan: "Şampiyon olacağız"
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Mahmut Sen dedin ya tamam bu sene de kesin olamazsınız :D
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