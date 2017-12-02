 F.Bahçe'den orta alana yeni takviye – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe'den orta alana yeni takviye

    F.Bahçe'den orta alana yeni takviye

    Mehmet Ekici ve Ozan Tufan’dan katkı alamayan Fenerbahçe, O.Lyon’lu Ferri için düğmeye bastı . Fransız orta saha oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak

    Sol bek ve kanat transferi için girişimleri olan Fenerbahçe orta saha için de dügmeye bastı. Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen O.Lyon'lu Jordan Ferri için Sarı- Lacivertli yönetim bir kez daha harekete geçti. Fransız basını da Ferri'nin Lyon'dan ayrılacağını, Fenerbahçe'nin de ilgisinin üst düzeyde olduğunu yazdı.

    ?ORTA SAHAYA DERİNLİK KATACAK
    Merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapan Jordan Ferri, komple bir oyuncu. Tekniğinin yanı sıra, takım disiplini ve mücadele gücü ortalamaların üstünde yer alan Fransız futbolcu, bu sezon 11 maçta görev yaptı.

    KİRALAMA + SATIN ALMA OPSİYONU
    Ferrı'nin transferiyle orta sahaya hem teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu alınmış olacak hem de bu bölgede derinlik daha da artacak. Fenerbahçe bu transferi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama olarak gerçekleştirmek istiyor..

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:35
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