F.Bahçe'den orta alana yeni takviye
Mehmet Ekici ve Ozan Tufan’dan katkı alamayan Fenerbahçe, O.Lyon’lu Ferri için düğmeye bastı . Fransız orta saha oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak
Sol bek ve kanat transferi için girişimleri olan Fenerbahçe orta saha için de dügmeye bastı. Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen O.Lyon'lu Jordan Ferri için Sarı- Lacivertli yönetim bir kez daha harekete geçti. Fransız basını da Ferri'nin Lyon'dan ayrılacağını, Fenerbahçe'nin de ilgisinin üst düzeyde olduğunu yazdı.
?ORTA SAHAYA DERİNLİK KATACAK
Merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapan Jordan Ferri, komple bir oyuncu. Tekniğinin yanı sıra, takım disiplini ve mücadele gücü ortalamaların üstünde yer alan Fransız futbolcu, bu sezon 11 maçta görev yaptı.
KİRALAMA + SATIN ALMA OPSİYONU
Ferrı'nin transferiyle orta sahaya hem teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu alınmış olacak hem de bu bölgede derinlik daha da artacak. Fenerbahçe bu transferi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama olarak gerçekleştirmek istiyor..
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 07:35
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Ekici'den kötü haber
Toplam 27
Yorum
emre fenerbahçe düşkünler yurdu gibi..rvp,ekici,soldado.aziz yıldırım önce kendini sorgulasın onca parayı ne yaptım diye
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Ekici'den kötü haber
Toplam 27
Yorum
REAL Gelenler niye faydali olamiyor yaa. Dogru dürüst katkisi olmadi. Lig sonlarina dogru oynar ama ati alan üsküdari gecmis olur haniiii......
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 9
Yorum
REAL 2. KRASIC vakiasi olur. Gereksiz, ASLA GELMESIN!!!
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