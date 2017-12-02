F.Bahçe'den orta alana yeni takviye

Sol bek ve kanat transferi için girişimleri olan Fenerbahçe orta saha için de dügmeye bastı. Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen O.Lyon'lu Jordan Ferri için Sarı- Lacivertli yönetim bir kez daha harekete geçti. Fransız basını da Ferri'nin Lyon'dan ayrılacağını, Fenerbahçe'nin de ilgisinin üst düzeyde olduğunu yazdı.



?ORTA SAHAYA DERİNLİK KATACAK

Merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapan Jordan Ferri, komple bir oyuncu. Tekniğinin yanı sıra, takım disiplini ve mücadele gücü ortalamaların üstünde yer alan Fransız futbolcu, bu sezon 11 maçta görev yaptı.



KİRALAMA + SATIN ALMA OPSİYONU

Ferrı'nin transferiyle orta sahaya hem teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu alınmış olacak hem de bu bölgede derinlik daha da artacak. Fenerbahçe bu transferi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama olarak gerçekleştirmek istiyor..