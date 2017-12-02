"Asla yalnız yürümeyeceksin"
Teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcuların “Yanımızda olun” mesajı yerine ulaştı. Dün akşam saati itibariyle Kasımpaşa maçı için kombine harici satılan bilet sayısı 13 bini geçti
Bugün ve maç günü satışların devam edeceği ifade edilirken, bilet sayısının 20 bini aşmasıbekleniyor. Kombineli taraftarların katılımıyla pazar akşamı Kadıköy'de 40 bin civarı taraftarın olması bekleniyor. Fenerbahçe bu sezon en yüksek tribün rakamına Beşiktaş derbisinde (44.718) ulaşmıştı.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:37
-
Sosa geri döndü!
Toplam 2
Yorum
tosunoglu BJK daki Sosa yı bize izlettir
-
‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 3
Yorum
murat başkan tüm fbliler seni bekliyor.yeniden eski günlerimize döneceğiz seninle.aziz başkanım artık böyle bir başkan adayımızda varken bırak
-
‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 3
Yorum
mehmet fenerbahçe taraftarları artık sabırsız ali koçun başkanlığını heyecanla bekliyor
"Asla yalnız yürümeyeceksin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.