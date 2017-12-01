Telefon atmanın cezası belli oldu

GALATASARAY'la Fenerbahçe arasında 23 Nisan 2017'de oynanan derbi maçında kaleci Volkan Demirel'e cep telefonu attığı için yargılanan sanık Aliasker Vuran 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ayrıca Vuran'ın 1 yıl süreyle maçlara girişinin yasaklanmasını kararlaştırıldı. Vuran için ilk olarak 'Spor alanlarına yasak madde sokmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 9 aydan 2.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.