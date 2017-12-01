 Telefon atmanın cezası belli oldu – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Telefon atmanın cezası belli oldu

    Telefon atmanın cezası belli oldu
    GALATASARAY'la Fenerbahçe arasında 23 Nisan 2017'de oynanan derbi maçında kaleci Volkan Demirel'e cep telefonu attığı için yargılanan sanık Aliasker Vuran 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ayrıca Vuran'ın 1 yıl süreyle maçlara girişinin yasaklanmasını kararlaştırıldı. Vuran için ilk olarak 'Spor alanlarına yasak madde sokmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 9 aydan 2.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Telefon atmanın cezası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN