Tekme de atarım

FENERBAHÇE'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, FB TV'ye konuk oldu. Sarı-lacivertli kulübe transfer sürecinden, hedeflerine kadar açıklamalarda bulunan tecrübeli stoper, oyun stilinden de açık yüreklilikle bahsetti. Futbola nasıl başladığını "Aslında tam olarak hayalim futbolculuktu diyemem. Benim yaşadığım kasabada kışın buz hokeyi, yazın futbol oynardık. Sanırım babam da futbolcu olduğu için, ben her zaman futbola daha sıcak baktım" diyerek açıklayan 32 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'ye gelme nedenini şöyle anlattı:



Büyüklüğünü anladım

"Liverpool'da geçirdiğim 8.5 seneden sonra yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettim. Beni isteyenler içinde Fenerbahçe her zaman en net olan kulüptü. Geldiğimde milli takımlarda oynayan büyük oyunculardan oluşan, ne kadar büyük bir kulüp olduğunu fark ettim. Ve bana göre Fenerbahçe Türkiye'deki en büyük kulüp."



Devler Ligi süper olur

Skrtel, sarı-lacivertli forma ile ile hedeflerinden de bahsederek, "Umarım en iyi diyebileceğim anılar geliyordur. Umarım bu kulüpte başta şampiyonluk olmak üzere büyük başarılara imza atarız. Bu sezon şampiyon olabilirsek gerçekten çok iyi olur. Eğer önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirsek, bu mükemmel olur. Ben kariyerimde hep büyük takımlarda oynadım. Fenerbahçe benim kalbimde ve her zaman kalbimde olacak" ifadesini kullandı.



Sıcakkanlı ve kibarım

Takımı için elinden geleni vermeye çalışan bir yapısı olduğunun altını çizen Slovak futbolcu, "Bu Fenerbahçe için de geçerli. Umarım bu kulübe ve bu takıma başarılar kazandırmak için katkıda bulunabilirim" dedi ve şöyle devam etti: "Dolayısıyla biraz sert oynamam gerekirse sert oynarım. Tekme atarım ama bu tabii ki saha içinde kalır. Saha dışında herkes benim sıcakkanlı ve kibar bir insan olduğumu söyleyecektir."

SKRTEL'DEN iNCiLER

Çocukluğumda ilk idolüm Roberto Baggio'ydu. O bir hücum oyuncusuydu, dolayısıyla ben de bir hücum oyuncusu olarak oynayıp, goller atmak istiyordum. Ama sonra defans oynamaya başladım ve daha çok kendi pozisyonumdaki oyuncuları izledim.

GEÇEN sezon Galatasaray'ı içerde ve dışarda yendik. Beşiktaş'ı Türkiye Kupası maçında deplasmanda 1-0 yendik. Bunlar benim iyi anılarımdı. Manchester galibiyeti de öyle.

Türk yemekleri güzel, özellikle de baklava ama tabii ki vücut yağ oranı için biraz tehlikeli. Ama bazı maçlardan sonra yiyebilirsiniz. Ben de imkanım olursa mutlaka yiyorum.

BİR gün gerçekten profesyonel futbolcu olabileceğimi hayal etmezdim. Tabii ki bunun hayalini kuruyordum ama çok gerçekçi bir hayal olarak bakmıyordum hiçbir zaman. Çünkü Slovakya'nın küçük bir kasabasından geldiğiniz zaman bu çok da kolay olmuyor.

Ailem le çok yakın ilişkilerim var. Neredeyse her gün konuşuyorum. Telefonla veya görüntülü konuşmayla. Mutlular ve eminim benimle gurur duyuyorlardır.

Li ver poo l'dayken Chelsea'ye karşı oynadığımız maçta, şampiyonluğu kaybettiğimiz sezon, benim en kötü anımdı sanırım. Bizim için gerçekten çok iyi bir sezondu ve Liverpool taraftarlarına tekrar ligi kazanabileceğimize dair bir umut vermiştik. Ama Chelsea'ye karşı Anfield'de kazanamadık.