 PFDK’dan 15 bin TL ceza – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    PFDK’dan 15 bin TL ceza

    PFDK’dan 15 bin TL ceza
    PFDK, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 15 bin lira para cezası kesti.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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