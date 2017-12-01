 Jean Mota 14 milyon euro – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    14 milyon euro

    Jean Mota 14 milyon euro
    F.Bahçe'nin gündemindeki sol bek için Santos Başkanı Modesto Roma 'da açıklama geldi. Oyuncuyu göndermek istemediklerini bildiren Junior, "Eğer 13-14 milyon euro'luk bir teklif gelirse, bunun karşısında duramam" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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