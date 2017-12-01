Hep destek tam destek
Aziz Yıldırım, bir kez daha “Teknik direktörümüz Aykut Kocaman’a, ekibine ve takımımıza güveniyoruz. Tüm desteğimizle arkalarındayız” mesajı verdi
"Takımlarımızdan gelen pozitif sonuçlar biraz olsun rahat nefes almamızı sağlamakta, milyonlarca Fenerbahçe taraftarının biraz daha mutlu olmasının en önemli nedenlerinden biri olmaktadır. Takımımız Sayın Aykut Kocaman önderliğinde toparlanma sürecine girmiş, puan farkını kapatılır seviyeye düşürerek, şampiyonluk ümitlerimizi sürdürmemizi sağlamıştır. Günlük kararlar değil, sezonluk, hatta birkaç yıllık kararlar almak için gayret gösteriyoruz. Teknik direktörümüz ve ekibi başta olmak üzere tüm takımımıza güveniyoruz ve tüm desteğimizle arkalarındayız."
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:47
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 14
Yorum
emre mehmet ekici nerede diye sorulmamasını istedikleri için arada bir 20 dk saha çıkarıyorlar sonra sakatlandı diyorlar..yersen
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Okay Yokuşlu'ya dev teklif!
Toplam 6
Yorum
ismail trabzonsporu şampiyon yaptıktan sonra transfer düşünülsün hemde şu anki fiyatın iki misline
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İbrahima Yattara'dan derbi yorumu!
Toplam 2
Yorum
ts futbolun seyir zevkini yaşatan çok seçkin bir futbolcuydu...
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