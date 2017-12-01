 Hep destek tam destek – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Hep destek tam destek

    Hep destek tam destek

    , bir kez daha “Teknik direktörümüz Aykut Kocaman’a, ekibine ve takımımıza güveniyoruz. Tüm desteğimizle arkalarındayız” mesajı verdi

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'a yine sahip çıktı... Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin aralık sayısının başyazısında, futbol takımının toparlanma sürecine girdiğini belirtirken, teknik direktörlerine destek vermeyi de ihmal etmedi. İşte o ifadeler:

    "Takımlarımızdan gelen pozitif sonuçlar biraz olsun rahat nefes almamızı sağlamakta, milyonlarca Fenerbahçe taraftarının biraz daha mutlu olmasının en önemli nedenlerinden biri olmaktadır. Takımımız Sayın Aykut Kocaman önderliğinde toparlanma sürecine girmiş, puan farkını kapatılır seviyeye düşürerek, şampiyonluk ümitlerimizi sürdürmemizi sağlamıştır. Günlük kararlar değil, sezonluk, hatta birkaç yıllık kararlar almak için gayret gösteriyoruz. Teknik direktörümüz ve ekibi başta olmak üzere tüm takımımıza güveniyoruz ve tüm desteğimizle arkalarındayız."

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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