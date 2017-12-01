 Golcü için papatya falı – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Golcü için papatya falı

    Golcü için papatya falı
    Soldado'nun sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynaması zor. Janssen cezalı, Van Persie ise hazır değil. Alper Potuk, "Ben forvet oynamaya hazırım" dese de bu pek olası değil. İki ihtimal daha var: Ahmethan ve Aatıf... Aykut Kocaman, bugün ve yarınki denemelerden sonra son kararını verecek.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Golcü için papatya falı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN