Golcü için papatya falı

Soldado'nun sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynaması zor. Janssen cezalı, Van Persie ise hazır değil. Alper Potuk, "Ben forvet oynamaya hazırım" dese de bu pek olası değil. İki ihtimal daha var: Ahmethan ve Aatıf... Aykut Kocaman, bugün ve yarınki denemelerden sonra son kararını verecek.