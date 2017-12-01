 Ekici'den kötü haber – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ekici'den kötü haber

    Ekici'den kötü haber

    Adana Demir maçında sakatlanan tecrübeli orta sahanın, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

    FENERbahçe'nin önceki gün Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'den kötü haber geldi. MR'ı çekilen 27 yaşındaki tecrübeli orta sahanın sol bacak adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Mehmet Ekici'nin 2 ya da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Bu sezon üçüncü kez ciddi şekilde sakatlanan milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon sadece 4 lig, 1 kupa karşılaşmasında görev aldı ve skora hiç katkı yapamadı.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ekici'den kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN