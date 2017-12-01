Adana Demir maçında sakatlanan tecrübeli orta sahanın, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

FENERbahçe'nin önceki gün Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'den kötü haber geldi. MR'ı çekilen 27 yaşındaki tecrübeli orta sahanın sol bacak adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Mehmet Ekici'nin 2 ya da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Bu sezon üçüncü kez ciddi şekilde sakatlanan milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon sadece 4 lig, 1 kupa karşılaşmasında görev aldı ve skora hiç katkı yapamadı.