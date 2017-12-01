Düşünmedim bile
Hollandalı forvet, Antalya’da ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla atılsa cezasını kupa maçında çekecekti. “Bu ihtimal aklından geçti mi?” diye soruldu. “Hayır” yanıtı verdi, “Kupa maçında oynamak da güzeldi” dedi
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız ismi Vincent Janssen, Antalya'ya sarı kart ceza sınırında gitmiş, gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düşmüştü. Soldado'nun sakatlığı nedeniyle oynama ihtimalinin çok çok zayıf olduğu haftada Janssen'in de olmaması, Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi forvet krizine yol açtı. Janssen, Antalyaspor maçının son anlarında bir sarı kart daha görse ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılacak, bir maç ceza alıp cezasını Adana Demirspor'la oynanan kupa maçında çekme şansı yakalayabilecekti.
Ancak Janssen, fair play'a uygun bulunmayan ve daha fazla ceza riski de içeren bu eylemi gerçekleştirmedi. Dün A Spor'a bir röportaj veren sarı-lacivertli oyuncuya bu ihtimalin aklından geçip geçmediği soruldu. Janssen'in yanıtı, "Öyle bir düşünceye yönelmedim. Aklımdan bile geçmedi. Hem kupa maçında oynamaktan da mutluluk duydum. Ayrıca olumlu tarafından da bakmak lazım, sarı kartlarımı temizledim" şeklinde oldu.
VAR SiSTEMi OLSAYDI G.SARAY'I YENERDiK
Janssen, Fenerbahçe Dergisi'nin bu ayki sayısına verdiği röportajda ise Süper Lig'in kendisine çok şey kattığını söyledi. Sarı-lacivertli golcü, çok iyi çalıştıklarını, bunun gelişimi adına önemli olduğunu ifade ederken, "Her gün daha da iyi bir takım oluyoruz ve ne için savaştığımızı daha iyi biliyoruz. Kulüp ve taraftarlar için savaşacağız ve sene sonunda bunun karşılığını vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Maçlarda herkesin adil bir yönetim istediğini sözlerine ekleyen Janssen, "VAR sistemi olsaydı derbide Galatasaray maçını kazanmış olurduk" iddiasında bulundu.
GELECEĞi iLE iLGiLi SIR VERMEDi
Janssen, A Spor'daki röportajında Fenerbahçe'de oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu, İstanbul'u ve Türk kültürünü ise çok sevdiğini söyledi. Başarılı futbolcu, gelecekte Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği ile ilgili olarak ise, "Kafamda bazı düşünceler var elbette ama şu an sadece işime odaklandım. Fenerbahçe'de geçirdiğim vakitten büyük keyif alıyorum" açıklamasını yaptı.
Janssen'in favori 11'i:
Van der Saar
Dani Alves
Staam
Maldini
R.Carlos
Sneijder
Pele
Gerrard
Robben
Messi
Ronaldo
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:15
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 14
Yorum
emre mehmet ekici nerede diye sorulmamasını istedikleri için arada bir 20 dk saha çıkarıyorlar sonra sakatlandı diyorlar..yersen
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Okay Yokuşlu'ya dev teklif!
Toplam 6
Yorum
ismail trabzonsporu şampiyon yaptıktan sonra transfer düşünülsün hemde şu anki fiyatın iki misline
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İbrahima Yattara'dan derbi yorumu!
Toplam 2
Yorum
ts futbolun seyir zevkini yaşatan çok seçkin bir futbolcuydu...
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