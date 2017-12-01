Düşünmedim bile

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız ismi Vincent Janssen, Antalya'ya sarı kart ceza sınırında gitmiş, gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düşmüştü. Soldado'nun sakatlığı nedeniyle oynama ihtimalinin çok çok zayıf olduğu haftada Janssen'in de olmaması, Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi forvet krizine yol açtı. Janssen, Antalyaspor maçının son anlarında bir sarı kart daha görse ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılacak, bir maç ceza alıp cezasını Adana Demirspor'la oynanan kupa maçında çekme şansı yakalayabilecekti.



Ancak Janssen, fair play'a uygun bulunmayan ve daha fazla ceza riski de içeren bu eylemi gerçekleştirmedi. Dün A Spor'a bir röportaj veren sarı-lacivertli oyuncuya bu ihtimalin aklından geçip geçmediği soruldu. Janssen'in yanıtı, "Öyle bir düşünceye yönelmedim. Aklımdan bile geçmedi. Hem kupa maçında oynamaktan da mutluluk duydum. Ayrıca olumlu tarafından da bakmak lazım, sarı kartlarımı temizledim" şeklinde oldu.



VAR SiSTEMi OLSAYDI G.SARAY'I YENERDiK

Janssen, Fenerbahçe Dergisi'nin bu ayki sayısına verdiği röportajda ise Süper Lig'in kendisine çok şey kattığını söyledi. Sarı-lacivertli golcü, çok iyi çalıştıklarını, bunun gelişimi adına önemli olduğunu ifade ederken, "Her gün daha da iyi bir takım oluyoruz ve ne için savaştığımızı daha iyi biliyoruz. Kulüp ve taraftarlar için savaşacağız ve sene sonunda bunun karşılığını vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Maçlarda herkesin adil bir yönetim istediğini sözlerine ekleyen Janssen, "VAR sistemi olsaydı derbide Galatasaray maçını kazanmış olurduk" iddiasında bulundu.

GELECEĞi iLE iLGiLi SIR VERMEDi

Janssen, A Spor'daki röportajında Fenerbahçe'de oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu, İstanbul'u ve Türk kültürünü ise çok sevdiğini söyledi. Başarılı futbolcu, gelecekte Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği ile ilgili olarak ise, "Kafamda bazı düşünceler var elbette ama şu an sadece işime odaklandım. Fenerbahçe'de geçirdiğim vakitten büyük keyif alıyorum" açıklamasını yaptı.



Janssen'in favori 11'i:



Van der Saar

Dani Alves

Staam

Maldini

R.Carlos

Sneijder

Pele

Gerrard

Robben

Messi

Ronaldo