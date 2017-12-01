 Düşünmedim bile – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Düşünmedim bile

    Düşünmedim bile

    Hollandalı forvet, Antalya’da ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla atılsa cezasını kupa maçında çekecekti. “Bu ihtimal aklından geçti mi?” diye soruldu. “Hayır” yanıtı verdi, “Kupa maçında oynamak da güzeldi” dedi

    Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız ismi Vincent , Antalya'ya sarı kart ceza sınırında gitmiş, gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düşmüştü. Soldado'nun sakatlığı nedeniyle oynama ihtimalinin çok çok zayıf olduğu haftada Janssen'in de olmaması, Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi forvet krizine yol açtı. Janssen, Antalyaspor maçının son anlarında bir sarı kart daha görse ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılacak, bir maç ceza alıp cezasını Adana Demirspor'la oynanan kupa maçında çekme şansı yakalayabilecekti.

    Ancak Janssen, fair play'a uygun bulunmayan ve daha fazla ceza riski de içeren bu eylemi gerçekleştirmedi. Dün A Spor'a bir röportaj veren sarı-lacivertli oyuncuya bu ihtimalin aklından geçip geçmediği soruldu. Janssen'in yanıtı, "Öyle bir düşünceye yönelmedim. Aklımdan bile geçmedi. Hem kupa maçında oynamaktan da mutluluk duydum. Ayrıca olumlu tarafından da bakmak lazım, sarı kartlarımı temizledim" şeklinde oldu.

    VAR SiSTEMi OLSAYDI G.SARAY'I YENERDiK
    Janssen, Fenerbahçe Dergisi'nin bu ayki sayısına verdiği röportajda ise Süper Lig'in kendisine çok şey kattığını söyledi. Sarı-lacivertli golcü, çok iyi çalıştıklarını, bunun gelişimi adına önemli olduğunu ifade ederken, "Her gün daha da iyi bir takım oluyoruz ve ne için savaştığımızı daha iyi biliyoruz. Kulüp ve taraftarlar için savaşacağız ve sene sonunda bunun karşılığını vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Maçlarda herkesin adil bir yönetim istediğini sözlerine ekleyen Janssen, "VAR sistemi olsaydı derbide Galatasaray maçını kazanmış olurduk" iddiasında bulundu.

    GELECEĞi iLE iLGiLi SIR VERMEDi
    Janssen, A Spor'daki röportajında Fenerbahçe'de oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu, İstanbul'u ve Türk kültürünü ise çok sevdiğini söyledi. Başarılı futbolcu, gelecekte Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği ile ilgili olarak ise, "Kafamda bazı düşünceler var elbette ama şu an sadece işime odaklandım. Fenerbahçe'de geçirdiğim vakitten büyük keyif alıyorum" açıklamasını yaptı.

    Janssen'in favori 11'i:

    Van der Saar
    Dani Alves
    Staam
    Maldini
    R.Carlos
    Sneijder
    Pele
    Gerrard
    Robben
    Messi
    Ronaldo

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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