 Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    'e telefon atan taraftara hapis cezası!

    Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!

    Volkan Demirel'in, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında bir taraftarın attığı cep telefonun ayağına isabet etmesiyle ilgili olarak açılan davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz  sanık Aliasker Vuran'ı "Spor alanlarında yasak madde bulundurmak"  ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

    SANIK AVUKATI DURUŞMADA HAZIR BULUNDU
    İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Vuran'ın avukatı hazır bulundu. Vural'ın avukatı "Biz basit yaralama suçunun oluşmadığını düşünüyoruz. Müvekkilimin beraatini talep ederim" dedi.

    BİR YIL SÜREYLE SAHALARA GİRİŞİ YASAKLANDI
    Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Vuran'ı "Kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Spor alanlarında yasak madde bulundurmak" suçundan da 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanık Vuran'ın 1 yıl süre ile sahalara girişinin yasaklanmasına karar verdi.
    Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık 5 yıl içinde suç işlemezse dava ortadan kalkacak.

    İDDİANAME
    İddianamede, sahaya cep telefonu fırlatan sanık Aliasker Vuran hakkında "Spor alanlarına yasak madde sokulmak, bu maddeyle spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından 9 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Bir önceki duruşma ifade veren sanık Aliasker Vuran, yanında bulunan telefonu hedef gözetmeksizin Fenerbahçe ceza sahasına doğru fırlattığını belirterek "Telefonun 'e isabet ettiğini görmedim. Pişmanım. Beraatimi isterim" demişti. Volkan Demirel de bir önceki durusmada , sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek "Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Bana müsabaka esnasında fırlatılan cep telefonu isabet etmiştir. Ancak ben sanıktan şikayetçi değilim" ifadelerini kullanmıştı.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:06
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