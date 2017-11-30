 Van Persie’yi kadroya almadı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Van Persie’yi kadroya almadı

    Van Persie’yi kadroya almadı
    AYKUT Kocaman sakatlığı geçmesine rağmen Hollandalı Van Persie'yi kupa kadrosuna almadı. Ligde son haftalarda formasını Mehmet Topal'a kaptıran Ozan Tufan ile sakatlığı bulunan Soldado da kadroda yoktu. Forvette ligde cezalı duruma düşen Janssen görev yaptı.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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