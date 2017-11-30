Van Persie’yi kadroya almadı

AYKUT Kocaman sakatlığı geçmesine rağmen Hollandalı Van Persie'yi kupa kadrosuna almadı. Ligde son haftalarda formasını Mehmet Topal'a kaptıran Ozan Tufan ile sakatlığı bulunan Soldado da kadroda yoktu. Forvette ligde cezalı duruma düşen Janssen görev yaptı.