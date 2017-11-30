Vincent Janssen'in kart cezalısı, Soldado'nun ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği maçta Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sezon başından beri sakatlığı gerekçesiyle forma giyemeyen Hollandalı yıldız Robin Van Persie'nin sosyal medya üzerinden boks yaparken fotoğrafını paylaşması sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu.



Persie'nin fotoğrafının altına yorum yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya tepki gösterdi.



