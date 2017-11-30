Van Persie kızdırdı!
Hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa maçında forvet sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de Van Persie'nin paylaşımı taraftarları kızdırdı.
Vincent Janssen'in kart cezalısı, Soldado'nun ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği maçta Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sezon başından beri sakatlığı gerekçesiyle forma giyemeyen Hollandalı yıldız Robin Van Persie'nin sosyal medya üzerinden boks yaparken fotoğrafını paylaşması sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu.
Persie'nin fotoğrafının altına yorum yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya tepki gösterdi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:38
-
Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
Toplam 8
Yorum
KaRTaL maç sonunda FIRAT KALKANI gs.nin ezilmesini istemedi diye gazete başlıkları görür gibiyim..klasik beraberlik hakemi..haydi hayırlısı bakalım
-
''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 13
Yorum
süleyman aynalara değil sahalara bakıpta konuşuyoruz bay dely siz hala ayna aleminde yaşayın
-
Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
Toplam 8
Yorum
1905 Aydınus temiz fenerlidir. Gsnin rakamsal üstünlüğü yakın tarihe kadar Bjkye şansının tutmasından kaynaklı.
Van Persie kızdırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.