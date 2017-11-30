 Van Persie kızdırdı! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    kızdırdı!

    <a href="/index/van-persie?id=037e932d-e116-46d8-bdad-688551529669" class="" rel="tag">Van Persie</a> kızdırdı!

    Hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa maçında forvet sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de 'nin paylaşımı taraftarları kızdırdı.

    Vincent Janssen'in kart cezalısı, Soldado'nun ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği maçta Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sezon başından beri sakatlığı gerekçesiyle forma giyemeyen Hollandalı yıldız Robin 'nin sosyal medya üzerinden boks yaparken fotoğrafını paylaşması sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu.

    Persie'nin fotoğrafının altına yorum yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    kızdırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN