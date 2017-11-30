 Valbuena 2 şık asist yaptı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Valbuena 2 şık asist yaptı

    Valbuena 2 şık asist yaptı
    Sakatlığının ardından ilk kez onbirde sahaya çıkan Mathieu Valbuena, yaptığı 2 asistle göz doldurdu. Fransız yıldız, ilk yarının sonunda soldan verkaçlarla ceza sahasına girip, topu Hasan Ali'nin kafasına bırakırken, 66'da bu kez Alper'e 'al da at' dedi.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
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