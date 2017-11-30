Valbuena 2 şık asist yaptı

Sakatlığının ardından ilk kez onbirde sahaya çıkan Mathieu Valbuena, yaptığı 2 asistle göz doldurdu. Fransız yıldız, ilk yarının sonunda soldan verkaçlarla ceza sahasına girip, topu Hasan Ali'nin kafasına bırakırken, 66'da bu kez Alper'e 'al da at' dedi.