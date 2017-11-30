 Tribünde Mavi Şimşek rüzgarı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Tribünde Mavi Şimşek rüzgarı

    Tribünde Mavi Şimşek rüzgarı
    FENERBAHÇELİ taraftarlar, Adana Demirspor maçına fazla ilgi göstermedi. Kadıköy'de yaklaşık 5 bin sarı-lacivertli taraftar yer alırken, ev sahibi takım tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı. Konuk ekip Adana Demirspor'un taraftarları ise kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdular. Demirsporlular karşılaşmadan önce yaptıkları 'Mavi Şimşek' tezahüratları ile Ülker Stadı'nı inletti.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:25
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