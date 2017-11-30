Tribünde Mavi Şimşek rüzgarı

FENERBAHÇELİ taraftarlar, Adana Demirspor maçına fazla ilgi göstermedi. Kadıköy'de yaklaşık 5 bin sarı-lacivertli taraftar yer alırken, ev sahibi takım tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı. Konuk ekip Adana Demirspor'un taraftarları ise kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdular. Demirsporlular karşılaşmadan önce yaptıkları 'Mavi Şimşek' tezahüratları ile Ülker Stadı'nı inletti.