Transfer resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fener...

Brezilya ekibi Palmeiras, Lucas Lima transferini resmen duyurdu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı sıkça anılan Brezilyalı orta saha Lucas Lima, Palmeiras'a transfer oldu.



Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'nun da forma giydiği Palmeiras, bedelsiz transfer ettiği Lima ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Son olarak Santos'ta forma giyen Lima, 2017'de 25 lig maçında 1 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.