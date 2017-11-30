Transfer resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fener...
Brezilya ekibi Palmeiras, Lucas Lima transferini resmen duyurdu.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'nun da forma giydiği Palmeiras, bedelsiz transfer ettiği Lima ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak Santos'ta forma giyen Lima, 2017'de 25 lig maçında 1 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:51
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 9
Yorum
almanci sadece kücük seylere degil, büyük seylerede ceza ver.hani nerde telekomda hamein kafasina bisey atanin cezasi?
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 9
Yorum
almanci GSliyim ben,volkana telefon atana ceza veriyosan ozaman telekomdaki hakemin kafasina atan taraftarida bul cezalandir......
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Ahmet Dursun: Beşiktaş'ın bu statta...
Toplam 1
Yorum
teksas galatasaray yener bjktası bu kadar fark yok Gecen sene en kötü halıinde elinden kacırdı bjtası düşünün artık gS YENER
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