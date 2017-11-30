 Persie piyangosu – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Persie piyangosu

    Persie piyangosu

    FIFA, 31 Ağustosta’ki Hollanda-Fransa maçında sakatlanan yıldız oyuncunun forma giymediği 3 aylık dönemdeki maaşını Fenerbahçe’ye gönderdi

    FIFA, milli takımda sakatlanan Robin van Persie için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro (yaklaşık 7 milyon TL) maaş ödemesi yaptı. Ödeme, 2012 yılında yürürlüğe giren 'Kulüp Ödeme Programı' çerçevesinde gerçekleştirildi. Sakatlığını atlatan Van Persie'nin maaşını bundan sonraki süreçte ise Fenerbahçe Kulübü ödemeye devam edecek.

    F.BAHÇE BAŞVURU YAPMIŞTI
    ROBİN van Persie, Hollanda'nın Fransa ile 31 Ağustos'ta oynadığı mücadelenin 64. dakikasında Vincent Janssen'in yerine oyuna dahil olmuş ve sakatlanarak maçı bu şekilde tamamlamıştı. Fenerba hçe, yıldız oyuncunun sakatlığını daha sonra doktor raporlarıyla belgelendirip, oynamadığı dönemdeki maaşlarının ödenmesi için FIFA'ya başvurmuştu. 1.5 milyon euro'luk ödeme kulübe mali açıdan da destek sağladı.

    28 günde dönmezse FIFA ödüyor
    FIFA'nın 2012 yılında uygulamaya başladığı 'Kulüp Koruma Programı'na göre, milli takımlarda sakatlanan oyuncuların 28 gün ve daha fazla süre sahaya çıkamaması durumunda oynamadığı döneme ait maaşını FIFA ödüyor. Ödenecek sigorta bedeli futbolcunun maaşı üzerinden günlüğü 20 bin euro'yu geçmeyecek şekilde hesaplanıyor.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:57
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