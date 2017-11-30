Persie piyangosu
FIFA, 31 Ağustosta’ki Hollanda-Fransa maçında sakatlanan yıldız oyuncunun forma giymediği 3 aylık dönemdeki maaşını Fenerbahçe’ye gönderdi
F.BAHÇE BAŞVURU YAPMIŞTI
ROBİN van Persie, Hollanda'nın Fransa ile 31 Ağustos'ta oynadığı mücadelenin 64. dakikasında Vincent Janssen'in yerine oyuna dahil olmuş ve sakatlanarak maçı bu şekilde tamamlamıştı. Fenerba hçe, yıldız oyuncunun sakatlığını daha sonra doktor raporlarıyla belgelendirip, oynamadığı dönemdeki maaşlarının ödenmesi için FIFA'ya başvurmuştu. 1.5 milyon euro'luk ödeme kulübe mali açıdan da destek sağladı.
28 günde dönmezse FIFA ödüyor
FIFA'nın 2012 yılında uygulamaya başladığı 'Kulüp Koruma Programı'na göre, milli takımlarda sakatlanan oyuncuların 28 gün ve daha fazla süre sahaya çıkamaması durumunda oynamadığı döneme ait maaşını FIFA ödüyor. Ödenecek sigorta bedeli futbolcunun maaşı üzerinden günlüğü 20 bin euro'yu geçmeyecek şekilde hesaplanıyor.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:57
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Hava atmıyor
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı kemal bey en güzel yorumu yapmışsın. sayın trabzonlu yazarlarımız eksiklikleri zamanında göremiyormu işleri ne?
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 21
Yorum
Hayasa Adamsin Onur Adam!! 2010-2011 UNUTMA UNUTTURMA okadar!!!!!! Bize heryer TRABZON
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 4
Yorum
Kronik Hee tamam o zaman Mehmet Ekiciyse sorun yok, alıştık artık(!)
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