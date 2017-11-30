Kocaman'dan Janssen'e: Helal olsun!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor maçında kazandıkları penaltıyı Ahmet Han Köse'ye attıran Janssen'e hayran kaldı.
Kazanılan penaltıyı Ahmet Han Köse'ye attıran Janssen için "Aferin Janssen'e be, vallahi helal olsun" diyen Aykut Kocaman'ın görüntüleri sosyal medyada oldukça beğeni topladı.
Öte yandan genç futbolcu Ahmethan Köse de, maçtan sonra Instagram'dan Hollandalı golcü ile fotoğrafını paylaşarak yıldız oyuncuya teşekkür etti.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:16
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 32
Yorum
mustafa Madem haklı Fener neden 2 yıl Avrupa'dan men aldı. Neden bunla ilgili hakkını aramıyor. Millete masal anlatma Fenerbahçe 4-3 Sivasspor 3 bak
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 32
Yorum
cevik cok iy soylemis normal
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 6
Yorum
BJK ÇELİŞKİLİ LAFLAR.BJK NİN ARTILARINI SAYMIİŞ,GS NİN EKSİLERİNİ SAYMIŞ.SONUÇ: BERABERE. KOMİK OLMUŞ.
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