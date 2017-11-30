 Kocaman'dan Janssen'e: Helal olsun! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Kocaman'dan Janssen'e: Helal olsun!

    Kocaman'dan Janssen'e: Helal olsun!

    Teknik Direktörü , Adana Demirspor maçında kazandıkları penaltıyı Ahmet Han Köse'ye attıran Janssen'e hayran kaldı.

    'nin Adana Demirspor maçında attığı son penaltı golünün ardından 'ın yedek kulübesinde söyledikleri dikkat çekti.

    Kazanılan penaltıyı Ahmet Han Köse'ye attıran Janssen için "Aferin Janssen'e be, vallahi helal olsun" diyen Aykut Kocaman'ın görüntüleri sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

    Öte yandan genç futbolcu Ahmethan Köse de, maçtan sonra Instagram'dan Hollandalı golcü ile fotoğrafını paylaşarak yıldız oyuncuya teşekkür etti.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:16
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