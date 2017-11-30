 Fenerbahçe'ye kötü haber! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'ye kötü haber!

    Fenerbahçe'ye kötü haber!

    Fenerbahçe'de kupa maçında sakatlanan Mehmet Ekici'den kötü haber geldi.

    Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin, sol bacak adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.

    Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandığı için oyundan çıkan Mehmet Ekici'ye MR çekildiği bildirildi.

    Yapılan kontrollerde 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sol bacak arka üst adalesinde ikinci derece yırtık belirlendiği kaydedildi.

    Tedavisine başlanan Mehmet Ekici'nin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında forma giyemeyecek Mehmet'in 16. haftadaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'ye kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN