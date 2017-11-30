Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe'de kupa maçında sakatlanan Mehmet Ekici'den kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin, sol bacak adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandığı için oyundan çıkan Mehmet Ekici'ye MR çekildiği bildirildi.
Yapılan kontrollerde 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sol bacak arka üst adalesinde ikinci derece yırtık belirlendiği kaydedildi.
Tedavisine başlanan Mehmet Ekici'nin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında forma giyemeyecek Mehmet'in 16. haftadaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:06
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Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu
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06 emre Galatasaray hatırlatır ona sıkıntı yok :D
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 17
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61ci R.O.K. gitti diye sevindik. Şimdi de O.R.K. çıktı başımıza. erken sevinmişiz. bu daha beter mide bulandırıcı.
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Toplam 6
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Murat Bu hakem verildiğine göre demek ki Beşiktaş'ın derbiyi kazanması istenmiyor kısa ve net :)
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