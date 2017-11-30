 Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi

    Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü sahasında yapacağı Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Adana Demirspor mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

    Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı 2 grup halinde yaptıkları 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü kaydedildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:51
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