Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü sahasında yapacağı Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Adana Demirspor mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı 2 grup halinde yaptıkları 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü kaydedildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:51
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 4
Yorum
gio1903 VAR olsaydı yoktunuz..:))) hahahaha
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 4
Yorum
eşitlik nihayet taraftar hakettiği cezayı almış.inşallah başkaları da rakibi ve taraftarı tahrik ettiği ve hakaret ettiği için bu gibi cezalar alır
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Vodafone Park’ta ikinci G.Saray derbisi
Toplam 1
Yorum
celal fırat ta kurtaramayacak bu kez bjk ı ısetedııgı kadar dusursun ornaı fırat verıldı dıye maca ıddaa
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