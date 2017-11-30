Erten ilk kez kalede

KANARYA sahaya yedek ağırlıklı kadroyla çıktı. Antalya 11'inden sadece Şener, Neustadter, Topal ve Janssen forma giydi. Aykut Kocaman kalede genç Erten Ersu'yu oynattı. Oğuz Kağan da orta sahada görev yaptı. Sakatlığı geçen Isla 25 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.