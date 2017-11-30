 Erten ilk kez kalede – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Erten ilk kez kalede

    Erten ilk kez kalede
    KANARYA sahaya yedek ağırlıklı kadroyla çıktı. Antalya 11'inden sadece Şener, Neustadter, Topal ve Janssen forma giydi. Aykut Kocaman kalede genç Erten Ersu'yu oynattı. Oğuz Kağan da orta sahada görev yaptı. Sakatlığı geçen Isla 25 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:21
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