Eljif Elmas'ta lisans problemi

Genç yıldız 18 yaşını doldurdu ve ara transfer döneminde adı listeye yazılabilecek. Ancak şimdi de kontenjan dolu.



Yönetimin en az 2 yabancıya daha imza attırması bekleniyor. Eğer kadrodaki 3 yabancıyla yollar ayrılamazsa, Eljif Elmas'a yine lisans çıkartılamayacak.



Aykut Kocaman'ın bu konudaki düşüncesi, kontenjanın boşalmaması durumunda genç yıldızın süre alabileceği bir Süper Lig takımına kiralanması.