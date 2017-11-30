Eljif Elmas'ta lisans problemi
Sarı-lacivertliler büyük umutlarla transfer ettiği Eljif Elmas’a, yaşı 18’in altında olduğu için lisans çıkartamamıştı.
Genç yıldız 18 yaşını doldurdu ve ara transfer döneminde adı listeye yazılabilecek. Ancak şimdi de kontenjan dolu.
Yönetimin en az 2 yabancıya daha imza attırması bekleniyor. Eğer kadrodaki 3 yabancıyla yollar ayrılamazsa, Eljif Elmas'a yine lisans çıkartılamayacak.
Aykut Kocaman'ın bu konudaki düşüncesi, kontenjanın boşalmaması durumunda genç yıldızın süre alabileceği bir Süper Lig takımına kiralanması.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:45
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Zafer planı hazır
Toplam 6
Yorum
fazla hava siz nekadar havalara girdiniz..GS yi nekadar kücük görüysonuz.oysa türkyenin gelmis gecmis en basarli takimi unutmayin!!!!
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Görüşmedik!
Toplam 3
Yorum
gs ulan terim sen değilmisin takımı bırakıp kaçan
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Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Toplam 2
Yorum
06 emre türkiye olmadıgı için sıkıntı var bizim için brezilyayı tutuyorum bende oldum olası
Eljif Elmas'ta lisans problemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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