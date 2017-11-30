Ekici yine sakatlandı

FENERBAHÇE'DE sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici dün ilk 11'de sahaya çıkarken yeniden sakatlandı! Sarı-lacivertli futbolcu, 51'de kenara gelerek yerini Aatıf'a bıraktı. Sağlık heyeti tarafından ilk müdahalesi yapılan Ekici'nin durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.