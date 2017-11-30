 Ekici yine sakatlandı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Ekici yine sakatlandı

    Ekici yine sakatlandı
    FENERBAHÇE'DE sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici dün ilk 11'de sahaya çıkarken yeniden sakatlandı! Sarı-lacivertli futbolcu, 51'de kenara gelerek yerini Aatıf'a bıraktı. Sağlık heyeti tarafından ilk müdahalesi yapılan Ekici'nin durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:15
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