Bitirim ikili: Janssen - Giuliano

FENERBAHÇE, sarsıntılı günleri çabuk aştı. Sivas galibiyetinin anlam kazanması için gittiği Antalyaspor deplasmanından da 3 puanla dönmesini bildi. Vincent Janssen ile Giuliano arasındaki müthiş uyum sonrası gelen gol birinci sınıftı. Kaptan Volkan Demirel de kalesinde devleşti. Galatasaray, 5-1 yenildiği Başakşehir maçının kötü izlerini silmek için Alanya maçına çıktı. İgor Tudor'un ismi anons edildiğinde ıslıklandı. Tolga'nın sakatlanmasıyla 11'e giren Yasin Öztekin 1 gol, 1 asistle oynadı. Gomis bu haftayı da boş geçmeyerek krallıkta arayı açmaya başladı.