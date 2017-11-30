 Bitirim ikili: Janssen - Giuliano – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Bitirim ikili: Janssen - Giuliano

    Bitirim ikili: Janssen - Giuliano
    FENERBAHÇE, sarsıntılı günleri çabuk aştı. Sivas galibiyetinin anlam kazanması için gittiği Antalyaspor deplasmanından da 3 puanla dönmesini bildi. Vincent Janssen ile Giuliano arasındaki müthiş uyum sonrası gelen gol birinci sınıftı. Kaptan Volkan Demirel de kalesinde devleşti. Galatasaray, 5-1 yenildiği Başakşehir maçının kötü izlerini silmek için Alanya maçına çıktı. İgor Tudor'un ismi anons edildiğinde ıslıklandı. Tolga'nın sakatlanmasıyla 11'e giren Yasin Öztekin 1 gol, 1 asistle oynadı. Gomis bu haftayı da boş geçmeyerek krallıkta arayı açmaya başladı.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:54
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