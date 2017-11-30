Beklediğimizin üstünde bir skor

Aykut Kocaman, “Böyle bir galibiyet, rövanş öncesinde bizim için ciddi bir avantaj oldu, nefes alma rahatlığı verecek” dedi

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor'u farklı mağlup etmenin önemli bir sonuç olduğunu söyledi. Kocaman, şöyle konuştu: "Ligde devrenin sonuna yaklaşırken, böyle bir galibiyet, rövanş maçı öncesinde bizim için ciddi bir avantaj oldu. Nefes alma rahatlığı verecek. Beklediğimizin çok üstünde bir skor oldu. Maçın genelinde ciddi oynamaya çalışan, ne yaptığını bilen bir takım görünümündeydik. Bu da çok net bir şekilde skora yansıdı. Bunu moral anlamında Kasımpaşa maçına taşımak en büyük amacımız olacak." Kocaman genç Oğuz Kaan'ın çok şey vadeden bir oyuncu olduğunu belirtirken Adana Demirspor taraftarlarının de içten bir teşekkürü hak ettiğini sözlerine ekledi.