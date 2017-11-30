Başkan temel attı
FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, Edirne'de Fenerbahçe Evi'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, Fenerbahçe'nin halkın takımı olduğunu ve bu proje sayesinde halkla daha da bütünleşeceğini söyledi. Fenerbahçe Evi'nin 2018 Mayıs ayında bitirilmesinin planlandığı açıklandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tören sonunda Aziz Yıldırım'a minyatür Kırkpınar Altın kemeri ve Kel Aliço heykeli hediye etti.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:25
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Hava atmıyor
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı kemal bey en güzel yorumu yapmışsın. sayın trabzonlu yazarlarımız eksiklikleri zamanında göremiyormu işleri ne?
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 21
Yorum
Hayasa Adamsin Onur Adam!! 2010-2011 UNUTMA UNUTTURMA okadar!!!!!! Bize heryer TRABZON
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 4
Yorum
Kronik Hee tamam o zaman Mehmet Ekiciyse sorun yok, alıştık artık(!)
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