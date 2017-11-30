Başkan temel attı

FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, Edirne'de Fenerbahçe Evi'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, Fenerbahçe'nin halkın takımı olduğunu ve bu proje sayesinde halkla daha da bütünleşeceğini söyledi. Fenerbahçe Evi'nin 2018 Mayıs ayında bitirilmesinin planlandığı açıklandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tören sonunda Aziz Yıldırım'a minyatür Kırkpınar Altın kemeri ve Kel Aliço heykeli hediye etti.