 Başkan temel attı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Başkan temel attı

    Başkan temel attı

    FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, Edirne'de Fenerbahçe Evi'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, Fenerbahçe'nin halkın takımı olduğunu ve bu proje sayesinde halkla daha da bütünleşeceğini söyledi. Fenerbahçe Evi'nin 2018 Mayıs ayında bitirilmesinin planlandığı açıklandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tören sonunda Aziz Yıldırım'a minyatür Kırkpınar Altın kemeri ve Kel Aliço heykeli hediye etti.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:25
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