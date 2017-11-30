Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk açıklaması!

Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisinin aralık sayısındaki başyazısında, "Takımlarımızdan gelen pozitif sonuçlar biraz olsun rahat nefes almamızı sağlamakta, milyonlarca Fenerbahçe taraftarının biraz daha mutlu olmasının en önemli nedenlerinden biri olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Futbol takımının zirve ile arasındaki puan farkını kapanabilir seviyeye getirdiğine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Uzun ve meşakkatli bir hazırlık sürecinin ardından, profesyonel futbol takımımız her ne kadar lige istenilen başlangıcı yapamasa da, teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman önderliğinde toparlanma sürecine girmiş, zirveyle olan puan farkını kapatılır seviyeye düşürerek, şampiyonluk ümitlerimizi sürdürmemizi sağlamıştır. Şahsım ve yönetim kurulum, geçmişten gelen tecrübelerle birlikte günlük kararlar değil, sezonluk, hatta birkaç yıllık kararlar almak için gayret gösteriyor, teknik direktörümüz ve ekibi başta olmak üzere, tüm takımımıza güveniyoruz ve tüm desteğimizle arkalarındayız."

Başkan Yıldırım, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'i en çok hak eden ekiplerden olduğunu aktardı. Yıldırım, sarı-lacivertli erkek ve kadın voleybol takımlarına da Avrupa kupalarında başarı dilediğinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, bu ay içinde hayatını kaybeden Fenerbahçe Koleji Anaokul-İlkokul-Ortaokul Müdürü Nihan Uçak, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Baturalp ve "Yüzyılın sporcusu" olarak nitelendirilen, olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na başsağlığı diledi.