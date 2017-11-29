 Volkan için karar verildi – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Volkan için karar verildi

    Volkan için karar verildi

    Fenerbahçe yönetiminden Volkan Demirel'e yeni sözleşme teklifi

    Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel'le yeni sözleşme yapılıyor...

    Bu sezon başında eleştirilen takım kaptanı Volkan Demirel, son dönemdeki performansıyla birlikte Carlos Kameni'yi yedek kulübesine göndererek kaleyi yeniden teslim aldı. 40 yaşına kadar kariyerini sürdürmek isteyen Volkan'dan memnun olan Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçti.

    VOLKAN ÇOK MUTLU
    İdareciler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki eldivenin kontratını 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. Yaklaşık 1 ay önce kariyerini Amerika'da sürdürmeyi düşünen Volkan'ın, yönetimin bu hamlesinden dolayı çok mutlu olduğu belirtildi.

    Akşam

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:24
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