 Tedirgin bekleyiş – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Tedirgin bekleyiş

    Tedirgin bekleyiş

    Antalya sınavında sakatlanıp ilk MR’ında çapraz bağlarında ödem belirlenen Soldado’nun kesin durumu bugün netleşecek

    ANTALYASPOR deplasmanında sakatlanıp 9 dakika oyunda kalan Saldado'nun kesin durumunun bugün belli olacağı öğrenildi. İspanya'da kayınvalidesinin cenazesine katılan İspanyol golcünün ilk MR sonuçlarına göre çapraz bağlarında ödem olduğu ancak ameliyata gerek olmadığı kaydedildi. Tevadi süreci bugün netleşecek Soldado, Villareal'da sağ diz çapraz bağlarının kopması sonucu 6 ay oynamamıştı.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:56
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