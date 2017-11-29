Sola Jean Mota

Sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığı iddia edildi. A Tribuna gazetesi, “Türkler Mota için geldi ve iki taraf da transferde istekli” yorumunu yaptı

FENERBAHÇE'de bir süre önce gündeme gelen Jean Mota defteri tekrar açıldı. Gizli bir şekilde yürütülen transfer operasyonunda sarı-lacivertli kulübün kurmayları 20 Kasım'da oynanan Santos-Gremio maçını izledi. Mücadelede Santos'un 24 yaşındaki sol beki Jean Mota'yı takip eden Fenerbahçeli scout'lar, ayrıca eski oyuncuları Cristian Baroni'den de Brezilyalı futbolcu ile ilgili bilgi aldılar. Sonrasında yönetime oyuncuyla ilgili olumlu raporlar gönderildi ve başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla görüşmeler başladı. Bu arada A Tribuna gazetesi de bu transfer girişimine sayfasında yer verdi.



'Yakın zamanda biter'

Haberde "Türk ekibi, Jean Mota için geldi ve iki taraf da bu transfer için istekli" ifadesi kullanılırken, 24 yaşındaki futbolcunun Avrupa'ya gitmek istediğine vurgu yapıldı. Fenerbahçe'nin yaklaşan ara dönem öncesi imzayı attıracağı iddia edildi. Bir süredir farklı isimler isimler üzerinde duran sarı-lacivertli kulübün listesinde Bursasporlu Aziz Behich de var



Mini yorum: Fazlasıyla işe yarar / Bricci

MOTA Portuguesa'dan yetişme. Serie A'da iken 18 maçta forma giydi. 12 karşılaşmada ilk 11 de başladı. O zaman tecrübesizdi, kendini geliştirdi. 2016'da Forteleza'ya gitti. Santos takibe aldı ve o sene kadrosuna aldı. Oynadığı 23 maçın 10'unda ilk 11'de başladı. Bu sene kendini geliştirdi, iyi işler yaptı. İlk 11 de yer aldı. 29 maçta forma giydi, 24'ünde ilk 11 de başladı. Sol taraftaan gelen atakları çok ustaca savuşturdu. Santos'un katı savunmasında onun rolü fazlasıyla var. Zaman zaman hücuma da katkıda bulundu. 1 golü ve 3 asisti var. İzlediğim kadarıyla iyi bir sol bek. Kolay geçilmez. Yaşı 24 olunca işe fazlasıyla yarayacaktır.

