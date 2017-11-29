Sola Jean Mota
Sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığı iddia edildi. A Tribuna gazetesi, “Türkler Mota için geldi ve iki taraf da transferde istekli” yorumunu yaptı
'Yakın zamanda biter'
Haberde "Türk ekibi, Jean Mota için geldi ve iki taraf da bu transfer için istekli" ifadesi kullanılırken, 24 yaşındaki futbolcunun Avrupa'ya gitmek istediğine vurgu yapıldı. Fenerbahçe'nin yaklaşan ara dönem öncesi imzayı attıracağı iddia edildi. Bir süredir farklı isimler isimler üzerinde duran sarı-lacivertli kulübün listesinde Bursasporlu Aziz Behich de var
Mini yorum: Fazlasıyla işe yarar / Bricci
MOTA Portuguesa'dan yetişme. Serie A'da iken 18 maçta forma giydi. 12 karşılaşmada ilk 11 de başladı. O zaman tecrübesizdi, kendini geliştirdi. 2016'da Forteleza'ya gitti. Santos takibe aldı ve o sene kadrosuna aldı. Oynadığı 23 maçın 10'unda ilk 11'de başladı. Bu sene kendini geliştirdi, iyi işler yaptı. İlk 11 de yer aldı. 29 maçta forma giydi, 24'ünde ilk 11 de başladı. Sol taraftaan gelen atakları çok ustaca savuşturdu. Santos'un katı savunmasında onun rolü fazlasıyla var. Zaman zaman hücuma da katkıda bulundu. 1 golü ve 3 asisti var. İzlediğim kadarıyla iyi bir sol bek. Kolay geçilmez. Yaşı 24 olunca işe fazlasıyla yarayacaktır.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:25
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
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