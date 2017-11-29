 Pasaport engeli – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Pasaport engeli

    Pasaport engeli
    SEZON başında West Bromwich'in istediği Josef'in transferinin çalışma iznine takıldığı ortaya çıktı. İngiliz basını, Brezilyalı oyuncunun AB pasaportu olmadığı için Premier Lig'e gidemesdiğini yazdı.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:57
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