 O günler geride kaldı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    O günler geride kaldı

    O günler geride kaldı

    Skrtel: Sezona kötü başladık ama artık çıkıştayız Eleştirilmemize rağmen son şampiyondan üstteyiz

    SAVUNMANIN tecrübeli ismi Skrtel, Slovak basınına konuştu. 32 yaşındaki stoper, sezona kötü başlamalarına rağmen son haftalarda yükselişe geçtiklerini söyledi. Ligin çekişmeli olduğunu kaydeden sarı-lacivertli oyuncu, "Eleştirilmemize rağmen son 2 yılın şampiyonundan üst sıradayız. Sakatlığımdan sonra ben de tamamen toparlandım" şeklinde konuştu.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:55
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