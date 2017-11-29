 Lima’dan 5 yıllık imza – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Lima’dan 5 yıllık imza

    Lima’dan 5 yıllık imza

    F.Bahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu sambacı, Palmeiras ile sözleşme imzaladı

    SARI-lacivertli kulübün uzun süredir kadrosuna katmak istediği Lucas Lima, Palmeiras'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki orta saha, 5 milyon dolar imza parası alacak. Lima daha Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını açıklamıştı.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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