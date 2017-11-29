 Jose: Bana takım bul – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Jose: Bana takım bul

    Jose: Bana takım bul
    UZUN süren sakatlığının ardından kadroya giremeyen Jose Fernandao'nun kulüpten ayrılma istediğini bildirdiği öğrenildi. Sambacı, menajeriyle yaptığı görüşmede kendisine gelen teklifleri değerlendirmesini istedi. 30 yaşındaki golcü ile eski takımı Bursa ilgileniyor.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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