Jose: Bana takım bul

UZUN süren sakatlığının ardından kadroya giremeyen Jose Fernandao'nun kulüpten ayrılma istediğini bildirdiği öğrenildi. Sambacı, menajeriyle yaptığı görüşmede kendisine gelen teklifleri değerlendirmesini istedi. 30 yaşındaki golcü ile eski takımı Bursa ilgileniyor.