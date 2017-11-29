Janssen isyan etti
“Kararlarda savunma ve hücum oyuncularına göre standart yok. Onların bana hareketlerine faul verilmezken ben kart dahi görebiliyorum”
BENCE PUAN FARKI KAPANACAK
Savunma oyuncuları yere düşünce çok kolay faul çalındığını belirten Janssen "Hakemler sanki onların kendilerini yere bırakmalarını bekliyor. Hücum oyuncusuna ise gerçekten sert bir müdahale olmadıkça faul çalınmıyor. Kararların standardı defans-hücum olmak üzere değişiyor. Bir pozisyon faulse, sahanın her yerinde fauldür, kararlarda standart olmalı" dedi. Kasımpaşa maçında takımı yalnız bırakacağı için üzgün olduğunu belirten Janssen "Artık mücadele gücümüz çok arttı. Bu bizim en büyük avantajımız. İlk yarı sonuna kadar farkı kapatacağız" dedi.
ADANA DEMİR'E SON GOLÜ KOCAMAN ATTI
Kupada Adana Demirspor'la karşılaşacak F.Bahçe rakibiyle en son 26 Şubat 1995'ta karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Fener'in golünü Aykut Kocaman atmıştı. Kocaman, ligdeki Kasımpaşa maçında cezalı olan Hollandalı yıldız Janssen'e formayı verecek. Sakatlıktan yeni çıkan Robin van Persie yine kulübenin yolunu tutacak.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:23
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
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