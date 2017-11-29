Janssen isyan etti

“Kararlarda savunma ve hücum oyuncularına göre standart yok. Onların bana hareketlerine faul verilmezken ben kart dahi görebiliyorum”

Fenerbahçe'nin golcüsü Vincent Janssen, hakem kararlarında savunma ve hücum oyuncuları arasında standart sorunu olduğunu söyledi. Bölgesi itibariyle savunmacılarla mücadele ettiğini belirten Janssen, "Onların yaptığı hareket faul olarak değerlendirilmiyor. Ben aynısını yapınca sarı kart dahi görebiliyorum" dedi. Antalya dönüşü teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla dertleşen Hollandalı, cezalı duruma düşmenin üzüntüsünü yaşıyordu. Maç içinde kendisine yapılan birçok pozisyonun faul olarak değerlendirilmediğini, ilk yarıda penaltı-kırmızı kart olması gereken pozisyonun iki hakem tarafından es geçildiğini ifade eden Janssen, nasıl cezalı duruma düştüğünü anlamadığını kaydetti.



BENCE PUAN FARKI KAPANACAK

Savunma oyuncuları yere düşünce çok kolay faul çalındığını belirten Janssen "Hakemler sanki onların kendilerini yere bırakmalarını bekliyor. Hücum oyuncusuna ise gerçekten sert bir müdahale olmadıkça faul çalınmıyor. Kararların standardı defans-hücum olmak üzere değişiyor. Bir pozisyon faulse, sahanın her yerinde fauldür, kararlarda standart olmalı" dedi. Kasımpaşa maçında takımı yalnız bırakacağı için üzgün olduğunu belirten Janssen "Artık mücadele gücümüz çok arttı. Bu bizim en büyük avantajımız. İlk yarı sonuna kadar farkı kapatacağız" dedi.



ADANA DEMİR'E SON GOLÜ KOCAMAN ATTI

Kupada Adana Demirspor'la karşılaşacak F.Bahçe rakibiyle en son 26 Şubat 1995'ta karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Fener'in golünü Aykut Kocaman atmıştı. Kocaman, ligdeki Kasımpaşa maçında cezalı olan Hollandalı yıldız Janssen'e formayı verecek. Sakatlıktan yeni çıkan Robin van Persie yine kulübenin yolunu tutacak.