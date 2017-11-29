Isla, 25 gün sonra kadroda
Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, 25 gün sonra maç kadrosuna girdi.
Süper Lig'de 4 Kasım'da yapılan Osmanlıspor müsabakasında sakatlanan Isla, sakatlığını atlatırken, Adana Demirspor mücadelesinin maç kadrosunda yer aldı.
Öte yandan sakatlığı geçmesine rağmen Hollandalı Van Persie, Adana Demispor mücadelesinin maç kadrosuna alınmadı. Ligde son haftalarda formasını Mehmet Topal'a kaptıran Ozan Tufan ile sakatlığı bulunan Soldado da maç kadrosuna dahil edilmedi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:03
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 4
Yorum
cogolo Fenerden dört tane yemek dokunmadı da Onur'un lafları mı dokundu !!!
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Sivasspor ceza almalı. Bu yazı baştan sona doğru değil. Onur'un dediklerinde bir şey yok. Yaşananlar ortada demiş. Sivası yenmek güzel demiş
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Valverde'den Arda Turan açıklaması
Toplam 5
Yorum
okan bıktım bunun yüzünü spor haberlerinde görmekten magazinle ilgilenmiyorum gitsin orada takılsın
Isla, 25 gün sonra kadroda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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