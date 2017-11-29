Isla, 25 gün sonra kadroda

Süper Lig'de 4 Kasım'da yapılan Osmanlıspor müsabakasında sakatlanan Isla, sakatlığını atlatırken, Adana Demirspor mücadelesinin maç kadrosunda yer aldı.

Öte yandan sakatlığı geçmesine rağmen Hollandalı Van Persie, Adana Demispor mücadelesinin maç kadrosuna alınmadı. Ligde son haftalarda formasını Mehmet Topal'a kaptıran Ozan Tufan ile sakatlığı bulunan Soldado da maç kadrosuna dahil edilmedi.