 Hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Hazırlıklar tamamlandı

    Hazırlıklar tamamlandı
    FENERBAHÇE, Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmnla tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, ısınma koşularının ardından 5'e 2 pas denemeleri gerçekleştirdi. İdman çift kale maçla sona erdi. Demir maçında oynanacak sistem üzerinde duruldu. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:01
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