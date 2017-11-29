Hamburg sürprizi

KANARYA'nın sezon başında Sion'a kiraladığı Salih Uçan'a sürpriz bir talip çıktığı öne sürüldü... Bundesliga takımı Hamburg'un İsviçre Ligi'nde forma giyen genç oyuncu için sarı-lacivertli ekibe 2.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Yönetimin de bu kararı Aykut Kocaman'a bıraktığı kaydedildi.