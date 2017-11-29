 Hamburg sürprizi – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Hamburg sürprizi

    Hamburg sürprizi
    KANARYA'nın sezon başında Sion'a kiraladığı Salih Uçan'a sürpriz bir talip çıktığı öne sürüldü... Bundesliga takımı Hamburg'un İsviçre Ligi'nde forma giyen genç oyuncu için sarı-lacivertli ekibe 2.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Yönetimin de bu kararı Aykut Kocaman'a bıraktığı kaydedildi.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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