 FIFA'dan Fenerbahçe'ye 1.5 milyon € – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    FIFA'dan Fenerbahçe'ye 1.5 milyon €

    FIFA'dan Fenerbahçe'ye 1.5 milyon €

    FIFA, Van Persie için Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro ödedi.

    Hollanda Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık sonrası FIFA, Robin Van Persie için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro (7 milyon TL) ödeme yaptı.

    FIFA bu maaş ödemesini Van Persie'nin milli takımda sakatlanması ve sakatlığının 28 günü geçmesi nedeniyle kurallar gereği yaptı.

    Fenerbahçe, Hollandalı yıldızın sakatlığıyla ilgili olarak FIFA'yı bilgilendirmiş, doktor raporlarıyla birlikte başvurarak Van Persie'nin bu süreçte maaşının ödenmesi talebinde bulunmuştu.

    Sakatlığını atlatan Van Persie'nin maaşını bundan sonraki süreçte Fenerbahçe ödemeye devam edecek. RVP'nin bu akşam oynanacak Adana Demirspor maçında forma giymesi bekleniyor.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:55
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