Fenerbahçe'den Cavcav ailesine geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe Kulübü, trafik kazası geçiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçirdiği kaza sonucu beyninde oluşan hasar nedeniyle ameliyata alınan Murathan Cavcav'ın haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Murathan Cavcav'a acil şifalar dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:36
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 4
Yorum
cogolo Fenerden dört tane yemek dokunmadı da Onur'un lafları mı dokundu !!!
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Sivasspor ceza almalı. Bu yazı baştan sona doğru değil. Onur'un dediklerinde bir şey yok. Yaşananlar ortada demiş. Sivası yenmek güzel demiş
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Valverde'den Arda Turan açıklaması
Toplam 5
Yorum
okan bıktım bunun yüzünü spor haberlerinde görmekten magazinle ilgilenmiyorum gitsin orada takılsın
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