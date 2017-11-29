 Fenerbahçe'den Cavcav ailesine geçmiş olsun mesajı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'den Cavcav ailesine geçmiş olsun mesajı

    Fenerbahçe'den Cavcav ailesine geçmiş olsun mesajı

    Fenerbahçe Kulübü, trafik kazası geçiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçirdiği kaza sonucu beyninde oluşan hasar nedeniyle ameliyata alınan Murathan Cavcav'ın haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Murathan Cavcav'a acil şifalar dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:36
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