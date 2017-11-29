F.Bahçe'de kupa mesaisi

Ligde son 2 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün Adana Demir’i konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadele ATV ekranlarından HD kalitesinde yayınlanacak

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Sarılacivertli takım, 5. tur ilk maçında bugün Adana Demirspor'la sahasında karşılaşacak. Geçen sezon kupada yarı finale kadar gelen Kanarya, Adana temsilcisi karşısında ilk maçta avantaj arayacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç ATV'den HD kalitesinde ekranlara gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen ve iyi gidişatı sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde 3 aydır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Robin van Persie'nin sahalara dönmesi bekleniyor.



Valbuena yine kulübede

Öte yandan Aykut Kocaman ligdeki Antalya sınavında yedek oturttuğu Valbuena'yı yine kulübede tutacak. 2 maçtır Mehmet Topal'ın arkasında kalan Ozan Tufan ise mücadeleye 11'de başlayacak.



SON GOL Kocaman'dan

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, 23 yıl sonra resmi maçta karşılaşacak. 26 Şubat 1995'te oynanan son mücadeleyi sarılacivertli takım 1-0 kazanmış ve golü Aykut Kocaman atmıştı



Mini yorum: "Ciddiye almalı"/ Hikmet Karaman

F.Bahçe için Adana Demirspor ile maçı, bir fırsat anlamına geliyor. İki haftadır kazanan bir takımda fazla forma şansı bulamayan futbolcular forma giyecektir. Bu da maç alışkanlığı anlamına geliyor. Kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Demirspor hafife alınacak bir takım değil. Arada güç farkı olsa da F.Bahçe'nin işi ciddiye alması gerekir. Sarı-lacivertliler kazanması halinde hem galibiyet serisi ile moraller iyice artacak hem de öz güven anlamında olumlu katkı olacak