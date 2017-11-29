F.Bahçe'de kupa mesaisi
Ligde son 2 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün Adana Demir’i konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadele ATV ekranlarından HD kalitesinde yayınlanacak
Valbuena yine kulübede
Öte yandan Aykut Kocaman ligdeki Antalya sınavında yedek oturttuğu Valbuena'yı yine kulübede tutacak. 2 maçtır Mehmet Topal'ın arkasında kalan Ozan Tufan ise mücadeleye 11'de başlayacak.
SON GOL Kocaman'dan
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, 23 yıl sonra resmi maçta karşılaşacak. 26 Şubat 1995'te oynanan son mücadeleyi sarılacivertli takım 1-0 kazanmış ve golü Aykut Kocaman atmıştı
Mini yorum: "Ciddiye almalı"/ Hikmet Karaman
F.Bahçe için Adana Demirspor ile maçı, bir fırsat anlamına geliyor. İki haftadır kazanan bir takımda fazla forma şansı bulamayan futbolcular forma giyecektir. Bu da maç alışkanlığı anlamına geliyor. Kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Demirspor hafife alınacak bir takım değil. Arada güç farkı olsa da F.Bahçe'nin işi ciddiye alması gerekir. Sarı-lacivertliler kazanması halinde hem galibiyet serisi ile moraller iyice artacak hem de öz güven anlamında olumlu katkı olacak
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:03
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
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