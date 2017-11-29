Fenerbahçe Kulübü tarafından Edirne-Havsa kara yolu üzerinde yapılması planlanan "Fenerbahçe Evi"nin temel atma töreni için Edirne'de bulunan Yıldırım, burada bir tesiste yapılan halı saha maçını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la takip etti.

Karşılaşmada Şekip Mosturoğlu'nun yanı sıra eski Fenerbahçeli futbolcular Timuçin Çuğ, Nurettin Yıldız, Zafer Tüzün, Hasan Özdemir, Cem Karaca ile Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşçan da yer aldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, halı sahada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aziz Yıldırım'ın, yöneticilerin, Fenerbahçe'nin Edirne'ye gelmesi bizim için çok ciddi artı değer. Fenerbahçe tesislerinin Edirne'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Yıldırım ve Gürkan, maç başlamadan önce futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Maç sırasında Aziz Yıldırım ile futbolcular arasındaki diyaloglar izleyenleri güldürdü.