Aziz Yıldırım, halı saha maçı izledi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Edirne'de bir halı sahada kulübün asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun da oynadığı gösteri maçını izledi.
Fenerbahçe Kulübü tarafından Edirne-Havsa kara yolu üzerinde yapılması planlanan "Fenerbahçe Evi"nin temel atma töreni için Edirne'de bulunan Yıldırım, burada bir tesiste yapılan halı saha maçını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la takip etti.
Karşılaşmada Şekip Mosturoğlu'nun yanı sıra eski Fenerbahçeli futbolcular Timuçin Çuğ, Nurettin Yıldız, Zafer Tüzün, Hasan Özdemir, Cem Karaca ile Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşçan da yer aldı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, halı sahada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aziz Yıldırım'ın, yöneticilerin, Fenerbahçe'nin Edirne'ye gelmesi bizim için çok ciddi artı değer. Fenerbahçe tesislerinin Edirne'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.
Yıldırım ve Gürkan, maç başlamadan önce futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Maç sırasında Aziz Yıldırım ile futbolcular arasındaki diyaloglar izleyenleri güldürdü.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:02
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Yorum
ONURSUZ KIVRAK Agziniza saglik terbiyesizlik yapacagina , oyununa baksan cok uzaga degil kendi yedigin gollere de bak
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gsssssss 3 yıldır yatan van persie 15m euro odmedık bıde 1 mılyonluk ozan ve maıcondan az gol atan forvetler almadık sız batmadıysnz biz hiç batmayız
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