 Aziz Yıldırım, halı saha maçı izledi – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , halı saha maçı izledi

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>, halı saha maçı izledi

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı , Edirne'de bir halı sahada kulübün asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun da oynadığı gösteri maçını izledi.

    Fenerbahçe Kulübü tarafından Edirne-Havsa kara yolu üzerinde yapılması planlanan "Fenerbahçe Evi"nin temel atma töreni için Edirne'de bulunan Yıldırım, burada bir tesiste yapılan halı saha maçını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la takip etti.

    Karşılaşmada Şekip Mosturoğlu'nun yanı sıra eski Fenerbahçeli futbolcular Timuçin Çuğ, Nurettin Yıldız, Zafer Tüzün, Hasan Özdemir, Cem Karaca ile Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşçan da yer aldı.

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, halı sahada gazetecilere yaptığı açıklamada, "'ın, yöneticilerin, Fenerbahçe'nin Edirne'ye gelmesi bizim için çok ciddi artı değer. Fenerbahçe tesislerinin Edirne'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

    Yıldırım ve Gürkan, maç başlamadan önce futbolcularla fotoğraf çektirdi.

    Maç sırasında ile futbolcular arasındaki diyaloglar izleyenleri güldürdü.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , halı saha maçı izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN